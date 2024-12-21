Видео — Казань атаковали беспилотники, горожане укрывались в метро

CentralAsia (CA) - Утром 21 декабря беспилотник врезался в 37-этажный жилкомплекс «Лазурные небеса» в Советском районе в Казани.

В 08:38 в здание врезался второй БПЛА, спустя 50 минут после первого.

Еще один дрон попал в многоэтажку ЖК «Манхэттен». В Казани также горит пятиэтажный жилой дом.

Ранее Минобороны России заявило, что 21 декабря в период с 7.40 до 9.20 Украина атаковала c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в г. Казань.

БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.

Пострадавших и погибших нет.

На фоне атаки беспилотников жители Казани укрылись в метро. На фото — станция «Площадь Тукая».