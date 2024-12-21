Ночью в Узбекистане ожидается 7-10° мороза

CentralAsia (CA) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 22 декабря.

Температура воздуха 22 декабря сохранится ночью 7-10° мороза, днем 0-3° мороза. На дорогах местами гололедица.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.