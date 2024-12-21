Ночью в Узбекистане ожидается 7-10° мороза

- Азия и мир, погода
- 16:02, 21 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 22 декабря.
Температура воздуха 22 декабря сохранится ночью 7-10° мороза, днем 0-3° мороза. На дорогах местами гололедица.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.