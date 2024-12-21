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На ТЭЦ в казахстанском городе Риддер произошел взрыв: пострадали 6 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на Риддерской ТЭЦ (Восточно-Казахстанская область) произошел взрыв: пострадали 6 человек, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате назвали взрыв «хлопком» и сообщили, что он произошел ранним утром, около 04:39. Пострадавшие сотрудники предприятия находятся в больнице, состояние у них стабильное.

По данным акимата, на данный момент ТЭЦ работает в штатном режиме, а температура в домах остается в пределах нормы. В настоящее время на месте находятся специалисты «Шығыс жылу», которые проверят предприятие и будут устранять возможные поломки. Возможно незначительное понижение давления в сети.

На месте происшествия находится аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

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