На ТЭЦ в казахстанском городе Риддер произошел взрыв: пострадали 6 человек
- Казахстан, происшествия
- 16:44, 21 декабря 2024
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CentralAsia (KZ) - В Казахстане на Риддерской ТЭЦ (Восточно-Казахстанская область) произошел взрыв: пострадали 6 человек, сообщает Zakon.kz.
В городском акимате назвали взрыв «хлопком» и сообщили, что он произошел ранним утром, около 04:39. Пострадавшие сотрудники предприятия находятся в больнице, состояние у них стабильное.
По данным акимата, на данный момент ТЭЦ работает в штатном режиме, а температура в домах остается в пределах нормы. В настоящее время на месте находятся специалисты «Шығыс жылу», которые проверят предприятие и будут устранять возможные поломки. Возможно незначительное понижение давления в сети.
На месте происшествия находится аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
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