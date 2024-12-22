От мэра Улан-Батора потребовали извинения перед журналистами

CentralAsia (MNG) -

Объединенный союз журналистов Монголии выступил с заявлением 20 декабря 2024 года.

«В Конституции Монголии право иметь гражданское мнение, высказываться и публиковаться считается одним из основных прав и провозглашается гарантированным государством. Закон о свободе средств массовой информации защищает право и свободу публикации и запрещает любую форму цензуры со стороны государства. Мы еще раз напоминаем об этом должностным лицам, назначаемым от имени общественности, губернатору столицы и мэру Нямбаатару Хишгээ и политикам, и требуем, чтобы они следовали верховенству закона и действовали в соответствии с принципами, соответствующими демократическим ценностям и нормам.

18 декабря 2024 года губернатор Нямбаатар во время брифинга о мерах города Улан-Батор по снижению загрязнения воздуха явно целесообразно решил, отвечать на вопросы журналистов или нет, контролируя их вопросы. Прежде всего, это грубое посягательство на профессиональную деятельность и интересы журналистики, право на получение публичной информации. Будучи мэром Улан-Батора, где проживает более 50% населения Монголии и который является политическим, социальным, культурным, образовательным и научным центром столицы, он не объяснил и не ответил, какие меры он принял для борьбы с катастрофой, связанной с загрязнением воздуха, которая серьезно угрожает правам на здоровье и жизнь жителей столицы. Объединенный союз журналистов Монголии считает, что это грубый и жестокий акт неисполнения обязанности должностного лица по предоставлению населению и гражданам достоверной информации и полных ответов.

Акт Нямбаатара Хишгээ по нападению на независимость СМИ и воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов повторялся снова и снова. В каждом из этих случаев Объединенный союз журналистов Монголии направлял уведомления и требования и требовал, чтобы мэр извинился перед журналистами.

«Если требование не будет принято, мы предпримем следующий шаг протеста в соответствии с нашими правами на публикацию и организацию», — говорится в заявлении Объединенного союза журналистов Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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