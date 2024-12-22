Днем без осадков — прогноз погоды в Узбекистане на 22 декабря
- Узбекистан, погода
- 9:53, 22 декабря 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидроме опубликовал прогноз погоды на 22 декабря.
Сегодня днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5° тепла, местами до 2° мороза.
В столице без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура 1-3° тепла.
По горным районам без осадков. На дорогах местами гололедица. По горным районам Ташкентской области лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с. Температура 3° мороза-2° тепла.
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