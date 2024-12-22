Конгресс США одобрил финансирование работы правительства, предотвратив шатдаун

// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) - Конгресс США одобрил финансирование работы правительства, пишет CNN.

85 членов Верхней палаты конгресса поддержали законопроект, продлевающий финансирование работы правительства. 11 человек выступили против.

Сенаторы проголосовали за законопроект после полуночи, но процесс принятия документа позволил избежать шатдауна правительственных ведомств.

На этой неделе Палата представителей дважды не могла проголосовать по законопроекту.

Принятый документ позволяет сохранить финансирование правительства США на текущем уровне до 14 марта 2025 года.