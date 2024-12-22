США нанесли удары по целям хуситов в столице Йемена

CentralAsia (CA) - США заявили, что нанесли удары по целям хуситов в столице Йемена, пишет «Аль-Джазира».

Удары США по Сане произошли на фоне недавней серии атак между йеменской повстанческой группировкой и израильскими военными.

Вооруженные силы США заявили, что нанесли авиаудары по целям, связанным с повстанцами хуситов в столице Йемена Сане, включая склад ракет и объект «командования и управления».

Центральное командование США (CENTCOM), которое курирует операции армии США на Ближнем Востоке, заявило в субботу, что удары были направлены на «нарушение и ухудшение операций хуситов».

Союзная Ирану группировка ранее совершала нападения на ВМС США и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, сообщило CENTCOM в сообщении в социальных сетях.

Удары США наносятся на фоне всплеска атак между хуситами и израильскими военными на этой неделе.

Израиль бомбил несколько целей в Йемене в четверг, включая электростанции около Саны.

Израильская бомбардировка, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, последовала за запуском ракеты хуситами, официально известными как Ансар Аллах, в направлении Тель-Авива.

В последнем инциденте, произошедшем рано утром в субботу, хуситы заявили, что запустили баллистическую ракету по центральному Израилю.

Израильские военные заявили, что не смогли перехватить снаряд, упавший в районе Тель-Авива-Яффо.

Местные службы экстренной помощи сообщили, что в результате инцидента 16 человек получили «легкие ранения».

Хуситы нацелились на Израиль с помощью беспилотников и ракет, чтобы оказать давление на союзника США и заставить его прекратить войну в секторе Газа, где поддерживаемые США израильские военные убили более 45 000 человек.

Йеменские повстанцы также совершали нападения на судоходные пути в Красном море и вокруг него в рамках той же кампании, которая, по их словам, проводится в поддержку палестинцев.

В течение нескольких месяцев США и Великобритания бомбили цели хуситов в Йемене в ответ на атаки в Красном море.