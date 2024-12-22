38 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Бразилии

CentralAsia (CA) - 38 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Бразилии, сообщает CNN.

По словам официальных лиц, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика утром в субботу на шоссе в Минас-Жерайс, штате на юго-востоке Бразилии, погибли 38 человек.

Пожарная служба Минас-Жерайс, которая отреагировала на место происшествия, сообщила, что 13 человек были доставлены в больницы недалеко от города Теофилу-Отони. Как сообщается, автобус выехал из Сан-Паулу и перевозил 45 пассажиров.

В субботу днем ​​власти заявили, что все пострадавшие были вывезены с места происшествия, а расследование определит причину аварии. Свидетели сообщили спасателям, что у автобуса лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление и столкнулся с грузовиком. Другие сообщили, что в автобус попал гранитный блок, добавили в пожарной службе.

Автомобиль с тремя пассажирами также столкнулся с автобусом, но все трое выжили.