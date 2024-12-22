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Главой МИД временного правительства Сирии назначен Эсаад Хасан Шейбани

CentralAsia (CA) -  Командование военных операций, свергнувшее режим партии «Баас», объявило о назначении Эсаада Хасана Шейбани на пост главы Министерства иностранных дел временного правительства Сирии, сообщает «Анадолу».

Ранее Шейбани занимал должность главы отдела политических дел гражданской администрации в Идлибе. Он отвечал за взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций, включая учреждения ООН и гуманитарные структуры.

Эсаад Хасан Шейбани родился в 1987 году в Хасеке. В 2009 году он окончил факультет английского языка и литературы Университета Дамаска.

В 2011 году присоединился к народному движению, выступившему против режима, и активно участвовал в протестах, которые переросли в вооружённое сопротивление

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