13 человек погибли в давке на благотворительных мероприятиях в Нигерии

CentralAsia (CA) - По данным полиции, в результате двух инцидентов в Нигерии погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе четверо детей, когда большие толпы людей собрались, чтобы собрать еду и одежду, раздаваемые на ежегодных рождественских мероприятиях.

Как пишет «Аль-Джазира», в столице Абудже в субботу погибло по меньшей мере 10 человек, а многие получили ранения в спешке за благотворительными подарками, раздаваемыми католической церковью Святой Троицы в районе Майтама.

«Это печальное событие, которое произошло около 6:30 утра [05:30 по Гринвичу], привело к давке, в результате которой погибли 10 человек, включая четверых детей, и еще восемь получили травмы различной степени тяжести», — заявила представитель полиции Жозефина Адех.

В другом инциденте в Окидже в штате Анамбра на юге Нигерии три человека погибли в давке на благотворительном мероприятии, организованном филантропом, сообщила полиция штата.

«Мероприятие даже не началось, когда началась спешка», — сказал представитель полиции Точукву Икенга. По его словам, по мере расследования офицерами может быть зафиксировано больше смертей.

В обоих инцидентах жертвами в основном стали женщины и дети, которых затоптали, когда толпа пыталась добраться до предлагаемых продуктов.

В заявлении пресс-секретаря президента Болы Тинубу говорится, что президент отменил все официальные мероприятия в Лагосе в субботу «в память о жертвах давки».