Ночью уничтожены 42 украинских беспилотника над Россией, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 12:25, 22 декабря 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России.
20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края.
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