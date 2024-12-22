Ночью уничтожены 42 украинских беспилотника над Россией, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Министерство обороны России.

20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края.