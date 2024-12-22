В Красном море американский крейсер по ошибке сбил истребитель США F/A-18

CentralAsia (CA) - Над Красным морем был сбит американский истребитель F-18, пишет Associated Press.

Два пилота успели катапультироваться.

Заявляется, что самолет был сбит «дружественным огнем». Он взлетел с авианосца и наносил удары по Йемену. По нему нанес удар ракетный крейсер Gettysburg.

«Не совсем понятно, как «Геттисберг» мог принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно с учетом того, что корабли в боевой группе остаются связанными как радарами, так и радиосвязью», - говорится в статье.

Предполагается, что в этот момент американцы отражали атаку беспилотников и ракеты хуситов, что могло стать причиной поражения своего самолета.