экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции разбился медицинский вертолет. Погибли 4 человека (видео)

CentralAsia (CA) -  Вертолет врезался в здание больницы в провинции Мугла. На борту были два пилота и два медицинских работника.

Как сообщил приехавший на место крушения губернатор региона Идрис Акбийик, вертолет ударился о четвертый этаж здания, а затем рухнул на землю. Никто из находившихся в здании или на земле не пострадал.

Причина аварии неизвестна. На месте аварии был сильный туман.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com