В Турции разбился медицинский вертолет. Погибли 4 человека (видео)

CentralAsia (CA) - Вертолет врезался в здание больницы в провинции Мугла. На борту были два пилота и два медицинских работника.

Как сообщил приехавший на место крушения губернатор региона Идрис Акбийик, вертолет ударился о четвертый этаж здания, а затем рухнул на землю. Никто из находившихся в здании или на земле не пострадал.

Причина аварии неизвестна. На месте аварии был сильный туман.