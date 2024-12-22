В Турции разбился медицинский вертолет. Погибли 4 человека (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 15:56, 22 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Вертолет врезался в здание больницы в провинции Мугла. На борту были два пилота и два медицинских работника.
Как сообщил приехавший на место крушения губернатор региона Идрис Акбийик, вертолет ударился о четвертый этаж здания, а затем рухнул на землю. Никто из находившихся в здании или на земле не пострадал.
Причина аварии неизвестна. На месте аварии был сильный туман.
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