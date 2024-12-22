Теракт в Магдебурге. Прокурор назвал мотив преступления
- Азия и мир, происшествия
- 16:03, 22 декабря 2024
- Просмотров: 6624
CentralAsia (CA) - Предварительное расследование нападения в Магдебурге показало, что подозреваемый был недоволен обращением с саудовскими беженцами в Германии, пишет Euronews со ссылкой на старшего прокурора города Хорст Вальтера Нопенса.
Главным подозреваемым в наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки является 50-летний выходец из Саудовской Аравии с явной историей антиисламской риторики.
Талеб Абдулмохсен переехал в Германию в 2006 году и был известен распространением исламофобских взглядов.По словам прокурора, в настоящее время ведется дополнительное расследование.
«На данный момент все выглядит так, что предпосылкой преступления стало недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии», - сказал Нопенс.
- По последним данным, жертвами теракта стали 5 человек, ранены 200.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.