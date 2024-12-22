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Теракт в Магдебурге. Прокурор назвал мотив преступления

CentralAsia (CA) -  Предварительное расследование нападения в Магдебурге показало, что подозреваемый был недоволен обращением с саудовскими беженцами в Германии, пишет Euronews со ссылкой на старшего прокурора города Хорст Вальтера Нопенса.

Главным подозреваемым в наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки является 50-летний выходец из Саудовской Аравии с явной историей антиисламской риторики.

Талеб Абдулмохсен переехал в Германию в 2006 году и был известен распространением исламофобских взглядов.По словам прокурора, в настоящее время ведется дополнительное расследование.

«На данный момент все выглядит так, что предпосылкой преступления стало недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии», - сказал Нопенс.

  • По последним данным, жертвами теракта стали 5 человек, ранены 200.
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