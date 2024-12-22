Россия начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гумпомощи

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CentralAsia (CA) - Россия начинает подачу электроэнергии в Абхазию в рамках гуманитарной помощис, ообщил «Интерфаксу» и. о. президента Абхазии Бадра Гунба.

Ранее и.о. президента попросил Россию о гумпоставках электроэнергии, сказав, что коллапс энергетической системы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики, нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом.

Отключение света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой», - говорил Гунба.

Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».

В конце ноября в Абхазии сменилось правительство в связи с протестами. Поводом для акций стало инвестиционное соглашение, согласно которому для российских компаний были предусмотрены льготы и меры поддержки. Демонстранты требовали отказаться от ратификации документа в парламенте, чтобы документ не вступил в силу. Протестующим в результате удалось добиться отставки президента Аслана Бжании, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы.

6 декабря власти Абхазии сообщили, что российские власти приостановили импорт мандаринов из республики. Однако Россельхознадзор сообщил об отсутствии запрета на ввоз мандаринов.