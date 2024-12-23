Церемония «Фестиваля огней» в Вашингтоне включает «Тихую ночь» на монгольском языке. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Одинокая сестра-миссионер из Монголии, служащая в этом районе, научила своих коллег-миссионеров и хор петь рождественский гимн на монгольском языке.

На протяжении почти пяти десятилетий Фестиваль огней приносит дух Рождества жителям и гостям столицы Соединенных Штатов Америки.

Территория вокруг храма в Вашингтоне, округ Колумбия, освещена таким образом, что радует тысячи посетителей каждый год. Сцена Рождества встречает посетителей в конце парковки, когда они проходят мимо центра для посетителей храма и направляются к нему. В центре для посетителей ежегодно проходит выставка детских яслей, на которой представлено около 100 небольших интерпретаций сцены Рождества Христова из разных стран мира.

На церемонии зажжения в этом году выступил посол Монголии в США. Сестра-миссионер, служащая в этом районе, научила коллег-миссионеров и хор членов Церкви словам рождественского гимна «Тихая ночь» на монгольском языке, который будет исполнен на Фестивале огней.

источник: MiddleAsianNews

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