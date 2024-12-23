Фестиваль Международного театра MITEM в Венгрии откроется монгольской пьесой

CentralAsia (MNG) -

MITEM исполнится 11 лет. История Madách International Theatre Meeting началась в Национальном театре весной 2014 года, и теперь, весной 2025 года, они откроют свой 12-й фестиваль.

В октябре 2024 года директор и режиссер Национального театра Будапешта Аттила Виднянский лично вручил официальное приглашение на постановку спектакля «Тэнгэрийн хүү» («Сын Небес») на сцене Национального театра Будапешта, Венгрия, в фестивале Международного театра MITEM.

Фестиваль MITEM откроется 25 апреля 2025 года монгольской пьесой Тэнгэрийн хүү» («Сын Небес»).

В пьесе рассказывается история Модун-хана, основателя Монгольской империи Хунну с 209 по 174 год до нашей эры.

Согласно легенде, Модун был старшим и нелюбимым сыном шаньюя Тумэня, который послал Модун к юэчжам, потребовавшим заложника. Тумэн планировал совершить набег на юэчжей, чтобы юэчжи вынуждены были убить сына. Но Модун предугадал намерения отца и при начале набега убил своего стражника и бежал. Удаль Модун произвела такое впечатление на хунну, что Тумэн был вынужден поставить его во главе одного из уделов государства, дав в управление 10 тысяч семей.

Модун стал обучать воинов. Он ввёл в обращение свистящую стрелу и приказал воинам стрелять в том направлении, куда пустит стрелу он. Невыполнение приказа каралось смертью. Однажды внезапно он пустил стрелу в любимого коня, а тем, кто не выстрелил, приказал отрубить головы. Потом он выстрелил в свою любимую жену, а нестрелявших — обезглавил. В конце концов, Модун выстрелил в своего отца, не последовать его примеру не рискнул ни один из воинов. Так он стал правителем гуннов в 209 году до н. э.

Модун-хан является почитаемой исторической фигурой для монгольских народов. Память о Модун как о великом предке, сохранялась и в эпоху гегемонии монголов. В письме Чингисхана, которое он направил даосскому монаху Чан-чуню, упоминаются слова: «…во времена нашего шаньюй Модун».

источник: MiddleAsianNews

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