10% из 34% акций монгольского правительства в урановом проекте будут в золотых акциях. Что такое «Золотая акция»

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представил решение очередного заседания правительства. В то же время он сообщил о соглашении по урановому проекту с французской государственной компанией Orano Mining, которое будет представлено в парламент.

«Инвестиционное соглашение по проекту «Бадрах Энержи» будет представлено в парламент в среду на следующей неделе. Это будет второй по величине контракт после проекта Оюу-Толгой. В этом урановом проекте 10% из 34% доли правительства будут представлены золотыми акциями. Другими словами, монгольская сторона не несет никакой ответственности. 24 процента из них поступает в Стабилизационный фонд в виде вкладов граждан, а методика расчета основана на способе получения роялти за добычу полезных ископаемых. Если это соглашение будет заключено, в будущем будет подписано еще много проектных соглашений. 34 процента и роялти за пользование недрами будут сосредоточены на сбережениях граждан в E-Mongolia, создавая атмосферу, в которой каждый гражданин будет поддерживать крупные проекты. С другой стороны, богатство будет идти напрямую к владельцу, и граждане смогут контролировать все условия, упомянутые ранее», — сказал он.

«Золотая акция» — это условное наименование корпоративного права, принадлежащего государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером акционерного общества. Служит для государственного контроля за приватизируемым предприятием. «Золотая акция» получила распространение и сыграла немаловажную роль в приватизации государственных предприятий в европейских странах. Широко применяется в практике приватизации Великобритании, Франции, Италии, Сенегала, Малайзии. В компаниях с участием иностранных инвесторов она, как правило, не дает права на участие в голосовании, но предоставляет государству возможность утверждать или накладывать вето на изменение положений устава.

В Монголии понятие «золотая акция» впервые было определено в 1999 году «Законом об акционерных обществах», утвержденным Великим Государственным Хуралом. Статья 36 «Закона об акционерных обществах» содержит положение о «Золотых акциях».

источник: MiddleAsianNews

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