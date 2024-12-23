Министерство обороны Монголии будет поставлять мясо вьетнамской армии

CentralAsia (MNG) -
В субботу министр обороны Бямбацогт Сандаг провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Вьетнам Фан Ван Цзяном в Ханое.
На встрече были обменяны весьма практическими предложениями по выводу развития оборонного комплекса двух стран на новый уровень.
Было решено сосредоточить внимание на следующих вопросах:
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Поставлять мясо из монгольских вооруженных сил вьетнамским вооруженным силам и взамен получать высококачественный и бесплатный рис для своих военнослужащих;
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Совместно проводить и совершенствовать вооружение и технические исследования для развития оборонной промышленности Монголии;
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Расширять дружеские связи и укреплять военнослужащих обеих сторон путем обмена опытом в области миротворчества, культуры, спорта и искусства.
Для реализации этих задач было принято решение о создании совместной рабочей группы.
«Оборонный сектор первым воспользуется легальной возможностью экспортировать монгольское мясо во Вьетнам. Государство несет ответственность за поддержку армии, но Министерство обороны сделает вооруженные силы самодостаточными», — сказал глава Минобороны Монголии.
источник: MiddleAsianNews