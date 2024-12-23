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Министерство обороны Монголии будет поставлять мясо вьетнамской армии

CentralAsia (MNG) -  

В субботу министр обороны Бямбацогт Сандаг провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Вьетнам Фан Ван Цзяном в Ханое.

На встрече были обменяны весьма практическими предложениями по выводу развития оборонного комплекса двух стран на новый уровень.

Было решено сосредоточить внимание на следующих вопросах:

  • Поставлять мясо из монгольских вооруженных сил вьетнамским вооруженным силам и взамен получать высококачественный и бесплатный рис для своих военнослужащих;

  • Совместно проводить и совершенствовать вооружение и технические исследования для развития оборонной промышленности Монголии;

  • Расширять дружеские связи и укреплять военнослужащих обеих сторон путем обмена опытом в области миротворчества, культуры, спорта и искусства.

Для реализации этих задач было принято решение о создании совместной рабочей группы.

«Оборонный сектор первым воспользуется легальной возможностью экспортировать монгольское мясо во Вьетнам. Государство несет ответственность за поддержку армии, но Министерство обороны сделает вооруженные силы самодостаточными», — сказал глава Минобороны Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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