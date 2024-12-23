Впервые монгольская киберкоманда была номинирована на звание лучшего года по версии HLTV

CentralAsia (MNG) -

HLTV объявила претендентов на звание лучшего IGL — среди них игрок The Mongolz, Jame и apEX

HLTV, крупнейшая платформа CS2 в киберспорте, готова объявить лучших этого года. Объявлены десять номинантов, остальные финалисты будут официально представлены 28 декабря, а церемония награждения состоится 11 января следующего года.

Монгольская команда The MongolZ впервые была номинирована в 5 номинациях этой премии.

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Гарьдмагнай bLitz Бямбасурэн номинирован на премию «Лучшего капитана года» по версии HLTV Awards 2024.

Монгольский игрок Аюуш mzinho Батболд поборется за звание лучшего опорника года на HLTV Awards 2024. Азбаяр Senzu Мөнхболд — за звание лучшего открывающего игрока. Эрдэнэдалай maaRaa Баянбат номинирован на премию «Лучший тренер года». Өсөхбаяр 910 Банзрагч номинирован на AWPer или на звание лучшего снайпера года.

Итоги станут известны на церемонии награждения HLTV Awards 2024. Она пройдет 11 января 2025 года в Белграде, Сербия.

Чем уникальна Counter-Strike

В отличие от традиционного спорта, в соревновательных видеоиграх такие изменения не редкость. Глобальные патчи каждые несколько месяцев «встряхивают» дисциплину, чтобы не потерять внимание простых игроков. Кибератлетам же приходится мириться с этим, каждый раз адаптируясь к новым условиям.

Причём делать это нужно как можно скорее. Профессиональный сезон никто не останавливает, а следующий турнир может стартовать уже через несколько дней после патча. Не бросить все силы на его изучение — значит безнадёжно отстать от всех остальных.

Это всё равно если в игровых видах (футбол, хоккей, баскетбол — представьте любой) раз или два в год начнут менять размеры площадки, количество мячей или шайб, правила игры рукой и контактной борьбы. Это повлияет на баланс: на первый план выйдут другие характеристики и качества, элементы командного взаимодействия. В итоге через пару месяцев в топе могут оказаться другие игроки и команды.

На первый взгляд Counter-Strike кажется одной из самых консервативных онлайн-игр. Основные механики, карты и виды оружия остались неизменными с начала 2000-х. Не сравнить с той же Dota 2, где Valve одним махом переиначивают огромное число игровых элементов.

Однако для CS любое изменение имеет большое значение. На высоком уровне игры каждая мелочь, будь то изменение числа патронов в AWP или новый уголок на хорошо знакомой карте, способна изменить мету, паттерны поведения команд и отдельных игроков.

Если же мы говорим о каких-то глобальных (по меркам шутера от Valve опять же) вещах вроде дропа гранат или введения новой карты, это всегда влияет на список топ-команд и на их порядок в мировом рейтинге. Спустя время кто-то нагоняет и возвращает, а кто-то так и не адаптируется, покидая элиту навсегда

источник: MiddleAsianNews

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