Монголия производит «синий уголь» для снижения загрязнения воздуха

CentralAsia (MNG) -

Монголия превратит бурый уголь в «синий уголь» с низким уровнем выбросов, чтобы сократить загрязнение воздуха. Китайские компании оказывают помощь во внедрении технологии.

Программа действий правительства на 2024-2028 годы и 14 мегапроектов предусматривают создание «Угольно-химического комплекса».

В рамках программы действий и работ по снижению загрязнения воздуха в столице на месторождении бурого угля Багануур будет построен завод по пиролизу угля с низкотемпературной переработкой, что позволит снизить содержание токсичных соединений и летучих веществ в сыром угле, а из него будет производиться низкоэмиссионный «синий уголь». Правительство решило начать строительство этого завода во втором квартале 2025 года.

Соответствующим должностным лицам поручено в кратчайшие сроки принять решение о необходимом финансировании строительства, выбрать подрядчика с международным опытом и технологиями, организовать подписание контракта в соответствии с действующими нормативными актами и представить результаты на заседании Кабинета министров до второго квартала 2025 года.

Шахта Багануура — в настоящее время здесь действует крупная угольная шахта, которая добывает 3 млн тонн сырья в год и полностью обеспечивает энергетические потребности столицы и всего центрального региона страны.

Рабочая группа по созданию Баганурского индустриально-технологического парка, Национальный институт электроэнергетических наук, дочерняя компания китайской Nari Group (NARI), и Futun продолжат совместную работу по изучению возможности внедрения технологии пиролизной установки угля, разработанной Futun для Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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