Монголия и Россия договорились рассмотреть возможность расширения авиасообщения

CentralAsia (MNG) -

Профильные ведомства Монголии и России в первом квартале 2025 года представят доклады о возможности расширения авиасообщения между странами, сообщил министр природных ресурсов и природных ресурсов РФ Александр Козлов по итогам заседания монголо-российской межправительственной комиссии, сопредседателем которой он является.

«У нас хорошая динамика развития туризма между нашими странами, мы вернулись к допандемийным показателям. И мы готовы увеличивать это направление, на это есть спрос. Нам нужно увеличивать пассажиропоток и доступность самолетов. Такая задача поставлена ​​перед авиакомпанией Монголии и Росавиацией, которые курируют это направление. Мы заслушаем отчеты этих служб в первом квартале 2025 года», — сказал Козлов журналистам.

В частности, он сообщил, что соответствующие ведомства предоставят данные о количестве дополнительных самолетов, которые могут быть использованы авиакомпаниями между странами, и о том, какие новые продукты могут появиться на этом направлении. При этом, по словам Козлова, поставлена ​​задача наладить воздушное сообщение с Улан-Батором не только из городов центральной России, но и из дальневосточных городов, например, Владивостока.

Аэропорт Улан-Батора, помимо прочего, может использоваться как хаб для полетов в страны Азии и Европы, сказал он.

По информации из открытых источников, в настоящее время прямые рейсы в Монголию осуществляются из Иркутска (авиакомпания «ИрАэро») и Красноярска (авиакомпания «КрасАэро»).

источник: MiddleAsianNews

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