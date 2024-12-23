Путин пригрозил Украине «многократно большими разрушениями» из-за атаки беспилотников на Казань

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин пригрозил Украине ответом за атаку беспилотников на Казань. Соответствующее заявление он сделал в ходе телемоста с российскими регионами, когда разговаривал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает «КоммерсантЪ».

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал он.

Путин также обратился к Минниханову и выразил уверенность, что власти региона восстановят в Казани все, что было повреждено в результате атаки. «Мы будем двигаться вперед, не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами»,— добавил президент.

Украинские беспилотники атаковали Казань 21 декабря. По данным властей Татарстана, в атаке участвовали восемь дронов; шесть из них врезались в жилые дома. Минобороны РФ утверждало, что дронов было шесть, а не восемь, и что три из них были сбиты.

В мэрии Казани сообщили, что беспилотники врезались в жилые дома в трех районах города — Советском, Кировском и Приволжском, — что привело к пожарам. Официально о пострадавших не сообщалось. Телеграм-каналы писали, что ранения получили три человека.