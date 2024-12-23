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У берегов Стамбула обнаружили морскую мину

CentralAsia (CA) -  В районе маяка Агва у берегов Стамбула обнаружена морская мина. Об этом сообщило издание Haber Turk. Опасный предмет заметили очевидцы, после чего вызвали на место происшествия саперов.

На прикрепленном к материалу видео — поднимают волны мину к берегу. Специалисты подтвердили, что это боевое устройство. В связи с ЧП пляжи и прилегающая территория временно закрыты для посещения. Разминирование планируется провести сегодня утром.

29 июня похожую мину нашли в городе Эрегли в 60 м от берега. Тогда власти также решили закрыть пляжи на 20 часов для проведения работ по разминиованию.

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