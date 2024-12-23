В Белграде прошли массовые протесты против президента Вучича из-за обрушения крыши вокзала, жертвами которого стали 15 человек

CentralAsia (CA) - Десятки тысяч людей собрались в центре Белграда в воскресенье, чтобы выразить протест против президента Александра Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии (СНП), которых они обвиняют в обрушении крыши железнодорожной станции в прошлом месяце, в результате которого погибли 15 человек, сообщает Reuters.

Бетонный навес недавно отремонтированной крыши вокзала Нови-Сад обрушился 1 ноября, в результате чего погибли 14 человек и трое получили ранения. Один из пострадавших скончался позже.

Лидеры оппозиции и общественность неоднократно выходили на улицы, обвиняя в аварии некачественное строительство, вызванное коррупцией и кумовством в правительстве.

Правящая коалиция отрицает эти обвинения, и Вучич заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Протестующие в воскресенье вечером включили подсветку своих мобильных телефонов и молча стояли в течение 15 минут, чтобы почтить память жертв.

Некоторые кричали «Вучич, вор!». Другие держали плакаты с надписью «У вас на руках кровь».

«Мы пришли сюда, чтобы сказать «стоп» всему, что происходит с 2012 года [когда партия Вучича пришла к власти]», — сказала Алекса ИТ-эксперт из Нови-Сада.

«Мы хотим положить конец коррупции и кумовству».

Студенты государственных университетов в Белграде, Крагуеваце и Нише уже несколько недель протестуют, требуя раскрытия всех документов, касающихся реконструкции станции, а также уголовного преследования должностных лиц, ответственных за катастрофу.

Каждый день они перекрывают движение перед своими факультетами на 15 минут, чтобы почтить память 15 жертв.