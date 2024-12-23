Трамп: Правительство США официально будет признавать только два пола – мужской и женский

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал «остановить трансгендерное безумие» в первый же день своего президентства, поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом, передает «Голос Америки».

«Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах», – заявил избранный президент на мероприятии для молодых консерваторов в Фениксе, штат Аризона.

Он также пообещал «не допускать мужчин в женский спорт», добавив, что «правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский».

Выступая на конференции AmericaFest в одном из штатов, где он победил на ноябрьских выборах, Трамп также пообещал жесткие меры против «преступности со стороны мигрантов» и повторил свои обещания восстановить контроль США над Панамским каналом.

На прошлой неделе, когда Конгресс утвердил годовой оборонный бюджет, в него было включено положение, блокирующее финансирование некоторых видов трансгендерно-ориентированной помощи для детей-трансгендеров, родители которых служат в армии.

Согласно данным опроса AP VoteCast, более 120 тыс. жителей США считают, что поддержка прав трансгендеров со стороны правительства, а также их одобрение обществом зашла слишком далеко. Большинство из них — сторонники Дональда Трампа.

Во время первого срока президентства Трампа Белый дом интерпретировал дефиницию «пол» как «биологический пол», в то время как администрация Джо Байдена трактовала его как «гендерную идентичность».