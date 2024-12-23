В Южной Корее произошел взрыв на военной базе, пострадали три человека
- Азия и мир, происшествия
- 10:42, 23 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Взрыв раздался на территории военной базы в городе Кимхэ на юго-востоке Южной Кореи. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Известно о трех пострадавших из числа гражданского персонала.
Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, их жизнь вне опасности. Взрыв прогремел в одном из корпусов логистического подразделения во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ. Полиция, пожарные, а также военные выясняют причину и оценивают ущерб.
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