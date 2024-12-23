экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Южной Корее произошел взрыв на военной базе, пострадали три человека

CentralAsia (CA) -  Взрыв раздался на территории военной базы в городе Кимхэ на юго-востоке Южной Кореи. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Известно о трех пострадавших из числа гражданского персонала.

Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, их жизнь вне опасности. Взрыв прогремел в одном из корпусов логистического подразделения во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ. Полиция, пожарные, а также военные выясняют причину и оценивают ущерб.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com