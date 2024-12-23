Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она откажется уйти в отставку. Зурабишвили потребовала назначить новые выборы в парламент

CentralAsia (CA) - Против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства после прекращения своих полномочий 29 декабря, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Mtavari.

Также, по словам Кобахидзе, Зурабишвили понесет уголовную ответственность в случае, если она попытается объявить новые парламентские выборы.

«Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса», - заявил он.

Кобахидзе отметил, что никто, возможно, не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, но она, решив остаться в резиденции, может поставить под угрозу ареста тех, кто будет там вместе с ней. Он выразил надежду, что президент будет благоразумной и не позволит соратникам нарушить законы, за что им может грозить «длительное тюремное заключение».

Саломе Зурабишвили на очередном митинге 22 декабря потребовала от правящей партии «Грузинская мечта» в течение недели назначить дату новых парламентских выборов.

Оппозиция Грузии, а также Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. С 4 ноября в стране проходят акции протеста. Силовики применяют водометы и слезоточивый газ для подавления протестов, в ответ участники акций используют фейерверки и петарды. 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, в которых участвовал единственный кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили.