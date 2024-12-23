69-летний рекорд по теплу в ноябре побил один из городов Казахстана

CentralAsia (KZ) - Балхаш в ноябре побил 69-летний местный рекорд по теплу, а Павлодар – 36-летний, сообщили в «Казгидромете».

3 ноября в Балхаше зафиксировали температуру воздуха +15,9 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1955 году – 15,8 выше нуля. В этот же день на метеостанции «Павлодар» обновлён рекорд 1988 года (+13,7 градуса) – там зафиксировали 15,6 выше нуля.

В начале второй декады ушедшего месяца в Актогае Карагандинской области зафиксировали рекорд по морозу. Температура понизилась до -26,2 градуса, побив рекорд 2018 года в -25,1 градуса.

Были в ноябре рекорды и по осадкам. В Баскудуке Актюбинской области 1 ноября выпало 16 мм осадков при месячной норме 18 мм. В Куршиме того же региона через десять дней зафиксировали 30 мм осадков при месячной норме 28 мм.

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