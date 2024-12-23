Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США. Панама исключила такую возможность

CentralAsia (CA) - Избранный президент Дональд Трамп пожаловался на слишком высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США, сообщает «Би-би-си».

«Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен», — заявил избранный президент на конференции консерваторов в Аризоне.

Перед этим Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал является «жизненно важным национальным активом» США, а бывший президент Джимми Картер «отдал его за один доллар».

США контролировали канал до конца 1999 года, а затем передали управление панамским властям в соответствии с соглашением 1977 года.

Комментируя заявления Трампа, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал принадлежит его стране, и этот вопрос не обсуждается.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь, — заявил он. — Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждений».

По его словам, тарифы устанавливаются исходя из рыночных условий и расходов на эксплуатацию канала и обслуживание инфраструктуры.

Трамп также заявил, что Панамским каналом «должна была управлять исключительно Панама, а не Китай или кто-то еще». «Мы никогда не допустим, чтобы он попал в чужие руки!» — заявил республиканец.

«Канал не имеет никакого контроля, прямого или косвенного, ни со стороны Китая, ни со стороны Евросоюза, ни со стороны США или какой-либо другой державы», — заявил Мулино.

«Это мы еще посмотрим», — ответил на это Трамп в Truth Social.

Панамский канал, строительство которого было завершено США в 1914 году, является одним из главных судоходных каналов в мире, через него ежегодно проходит около 14 тысяч судов.