США призвали американцев немедленно покинуть Беларусь

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США утвердил для Беларуси четвертый — максимальный — уровень опасности посещения и призвал сограждан немедленно покинуть Беларусь, а также избегать поездок в республику. Вашингтон объяснил эти рекомендации «произвольным применением белорусскими властями местных законов, рисками задержания, потенциальными гражданскими беспорядками».

Среди причин, по которым Госдеп рекомендует американцам не посещать Беларусь, указана поддержка Минском российской специальной военной операции. Также говорится об ограниченных возможностях посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Белоруссии.

Вскоре после февраля 2022 года Госдеп приостановил работу посольства в Минске «до дальнейшего уведомления». Спустя год власти США уже призывали сограждан немедленно покинуть страну. Американцам, находящимся в Беларуси, рекомендовано обратиться за консульскими услугами в посольство или консульство США в другой стране.