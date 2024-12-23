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Снежная погода сохранится в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  24 декабря на большей части Казахстана, 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны ожидаются снег, на юго-западе – дождь и снег, сообщает «Казгидромет». Только на юге страны будет преимущественно без осадков.

Также по республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед. Ночью в центре и на востоке страны температура понизится до 20-35 градусов мороза, а на остальной территории Казахстана резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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