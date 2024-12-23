ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

CentralAsia (CA) - Центризбирком Беларуси зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты. В его поддержку инициативная группа собрала 2 млн 518 тыс. 145 подписей.

Президентские выборы состоятся в январе 2025 года.

ЦИК Беларуси зарегистрировал еще четырех кандидатов: лидера Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.

Александр Лукашенко впервые занял должность президента в 1994 году, а затем неоднократно переизбирался. Сейчас подходит к концу его шестой президентский срок. По итогам последних президентских выборов, состоявшихся в 2020 года, в стране несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки Лукашенко.