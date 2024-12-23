Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки - Deep State
- Азия и мир, политика
- 16:35, 23 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Российские войска замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.
Указано присутствие там украинских войск.
Окружение Макаровки подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».
«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», - пишет он.
Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте Deep State указано как серая зона).
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