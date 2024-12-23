Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки - Deep State

CentralAsia (CA) - Российские войска замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Указано присутствие там украинских войск.

Окружение Макаровки подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», - пишет он.

Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте Deep State указано как серая зона).