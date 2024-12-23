Трамп переворачивает мировую политику за месяц до вступления в должность, - Bloomberg

Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания, 5 октября

CentralAsia (CA) - Его второй срок начнется только через месяц, но Дональд Трамп уже вызвал шок во всем мире, пишет Bloomberg.

Его торговые угрозы помогли спровоцировать кризис кабинета министров в Канаде, который поставил премьер-министра Джастина Трюдо в шаткое положение. В Европе опасения по поводу тарифов ослабили и без того шатающиеся правительства.

Лидеры союзников спешат найти способы сохранить поддержку Украины, пока Трамп стремится к быстрому соглашению, чтобы положить конец вторжению России. Перспектива переговоров заставляет обе стороны давить на поле боя, причем Москва использует свои самые современные ракеты, а Киев переносит бой в российскую столицу, нагло убив генерала.

На Ближнем Востоке дружественные Трампу лидеры Израиля и Турции стремятся получить преимущество, поскольку Иран, постоянная мишень для нового президента, переживает неудачи из-за неудач его доверенных организаций «Хезболла» и «Хамас», а также внезапного падения поддерживаемого им диктатора в Сирии.

Китай, который до сих пор в значительной степени избегал внимания Трампа в социальных сетях после его выборов, укрепляет свою торговую защиту в преддверии ожидаемого натиска со стороны новой администрации.

«Мы следуем за временем Трампа и хотим побыстрее все сделать», — сказал Кит Келлогг , отставной генерал, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Украине и России, Fox Business 18 декабря, готовясь к своей первой поездке в регион — еще до инаугурации. «Он давал обещания во время предвыборной кампании, и мы собираемся эти обещания выполнить».

Хотя для политических лидеров внутри страны и за рубежом не является чем-то необычным бороться за внимание нового президента, масштаб влияния Трампа до его инаугурации огромен.

«Новый свет есть во всем мире, не только здесь», — заявил Трамп в своей речи в Финиксе в воскресенье.

Дональд Трамп выступает на AmericaFest от Turning Point USA в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе, штат Аризона, 22 декабря.

Это произошло после того, как он предупредил Панаму, что США возражают против ставок за использование Панамского канала и обеспокоены растущим влиянием Китая на канал — зайдя так далеко, что заявил, что может потребовать его возвращения под контроль Америки. Президент Панамы парировал, что суверенитет его страны над каналом не подлежит обсуждению.

Внутри страны он провел последнюю неделю, руководя переговорами по законопроекту о расходах, чтобы избежать остановки работы правительства. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что политики начинают учитывать некоторые потенциальные шаги избранного президента, такие как тарифы. Фондовый рынок США и биткоин выросли после выборов, что Трамп любит приписывать себе. Президент Джо Байден, тем временем, практически исчез со сцены.

Для мира этот хаос — это предвестник того, что, скорее всего, принесет новый срок Трампа, поскольку будущий президент продвигает свою повестку дня «Америка прежде всего» без многих ограждений, которые ограничивали его первый срок. Популистские силы на подъеме во многих странах, а союзники Трампа бросают вызов лидерам истеблишмента.

Сразу после твит-шквала, повлиявшего на переговоры о расходах в Вашингтоне, миллиардер и доверенное лицо Трампа Илон Маск в пятницу обратил свое внимание на Европу, поддержав крайне правую партию AfD как единственный способ «спасти Германию».

Это вызвало упрек со стороны находящегося в тяжелом положении канцлера Олафа Шольца, которому в феврале предстоят внеочередные выборы, а поддержка его партии падает на фоне усугубляющихся экономических проблем. Маск усилил давление в субботу, призвав Шольца уйти в отставку после смертельного нападения на рождественской ярмарке.

В Великобритании восхождение Трампа воодушевило Найджела Фараджа из популистской партии Reform UK, который на прошлой неделе встретился с Маском в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Британские законодатели взвешивают возможность изменения правил пожертвований, чтобы не допустить вмешательства Маска.

Вероятно, самые высокие ставки существуют для Украины, где полномасштабное вторжение России длится уже почти три года, а поддержка Киева со стороны союзников начинает ослабевать.

Трамп не обещает заключить соглашение о прекращении боевых действий даже до своего вступления в должность, как он делал во время предвыборной кампании, но президент Украины Владимир Зеленский уже отказался от своего прежнего требования о том, чтобы Россия уступила все захваченные ею территории в рамках соглашения о прекращении огня.

В прошлом месяце Шольц из Германии провел свои первые прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным за два года, вызвав яростную критику со стороны Зеленского. До сих пор в основном в роли посредника выступал Виктор Орбан из Венгрии — сторонник Путина, которого любит Трамп.

В воскресенье Трамп сам оставил дверь открытой для встречи с лидером Кремля, который, по его словам, «хочет встретиться со мной как можно скорее».

В этом месяце Шольц заявил, что он «уверен, что мы можем разработать совместную стратегию для Украины». Он продолжил отказываться поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus, нарушая политику Байдена, которую Трамп считает ошибкой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с Трампом по телефону и выбрал Питера Мандельсона, ветерана Лейбористской партии и специалиста по торговле, в качестве посланника в Вашингтоне. Этот выбор вызвал критику со стороны бывшего соруководителя кампании Трампа Криса ЛаСивиты, который назвал Мандельсона «абсолютным идиотом».

Предстоящее прибытие Трампа также воодушевило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он присоединился к Трампу, который сталкивается с меньшим политическим давлением, чем Байден, из-за числа погибших в результате боевых действий в Газе.

Нетаньяху также отправил войска дальше в Сирию после падения режима Башара Асада. Турция, лидер которой является еще одним союзником Трампа, расширяет свое влияние в Сирии через группы, которые она поддерживает.

«Все эти лидеры на Ближнем Востоке знают бывшего президента, а теперь избранного президента, знают его команду, так что это своего рода уникальный момент в истории, когда два президента и их команды одновременно работают над прекращением огня», — заявила Морган Ортагус, бывший пресс-секретарь Госдепартамента во время первого срока Трампа, в программе «Баланс сил» на телеканале Bloomberg, имея в виду переговоры по соглашению в секторе Газа.

В Индии прибытие Трампа совпало с подготовкой осмелевшего Нарендры Моди к встрече с Путиным впервые после вторжения России в Украину. Моди — один из мировых лидеров, которых Трамп взращивал с помощью похвалы и проявлений дружбы.

Китай готовит инструменты для потенциальной торговой войны в виде ограничений на экспорт критически важных минералов в США.

Китай начал своего рода наступление очарованием, в том числе и на союзников США, в преддверии возвращения Трампа, одновременно готовя инструменты для потенциальной торговой войны в форме ограничений на экспорт важнейших полезных ископаемых в США и сигнализируя о потеплении отношений с Японией и Индией.

«В 2016 году было постоянное чувство неопределенности, тревоги», — сказал Джон Альтерман, директор Программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований. «Теперь есть довольно надежный набор данных о том, как вел себя Трамп и как другие страны вели себя в ответ на него, и что сработало хорошо, а что нет».

Однако лидеры уже понимают, что тщательно продуманные стратегии взаимодействия с новым президентом не всегда срабатывают так, как планировалось.

После того, как Трамп пригрозил ввести 25% пошлину на импорт из Канады, Трюдо прыгнул в самолет в поместье Трампа во Флориде, чтобы обсудить этот вопрос за ужином. Затем он предложил план пограничной безопасности, чтобы успокоить беспокойство Трампа (хотя канадские чиновники говорят, что потоки мигрантов через границу незначительны).

Лагерь Трампа расхваливал это как раннюю победу. «Президент Трамп уже действует как президент», — заявила его новый пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News .

Со своей стороны, Трамп не пошел ни на какие уступки и провел несколько недель после ужина, тролля Трюдо, предлагая Канаде стать 51-м штатом США и жалуясь на торговый дисбаланс между странами.

Теперь правительство Трюдо находится под угрозой после того, как его главный заместитель ушла в отставку, сославшись в своем заявлении об отставке на разногласия по поводу расходов и того, как подготовиться к потенциальной торговой войне Трампа.