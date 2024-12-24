Суверенный фонд Монголии переименован в «Фонд Чингисхана»

CentralAsia (MNG) -

На внеочередной сессии 20 декабря 2024 года правительство Монголии приняло решение о принятии резолюции о принятии ряда мер в отношении Суверенного фонда Монголии.

Посредством резолюции правительство поручило министру Монголии и председателю Секретариата Кабинета министров правительства Учралу Ням-Осору и министру финансов Жавхлану Болду распределить полученные доходы Суверенного фонда 2024 года в Фонд сбережений, Фонд развития и Фонд будущего наследия, а также работать над достижением заранее определенных целей на 2025 год. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Суверенного фонда будет переименован в «Фонд Чингисхана» в честь Великого Хаана Чингисхана.

Заместителю премьер-министра Монголии и министру экономики и развития Гантөмөру Лувсанняму было поручено изучить пути финансирования проектов и программ по сокращению загрязнения воздуха через Фонд развития и представить его правительству Монголии.

Суверенный фонд или фонд национального благосостояния (англ. sovereign wealth fund) — государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. Большинство суверенных фондов финансируется, как правило, за счёт части доходов от экспорта. Самым известным фондом с самыми большими активами (более $1,8 трлн) является Государственный пенсионный фонд Норвегии.

Термин sovereign wealth fund был впервые использован в 2005 году Andrew Rozanov в статье «Who holds the wealth of nations?» в «Central Banking journal». В первоначальной версии термин использовался для описания сдвига от традиционного управления резервами к управлению суверенным благосостоянием, а уж затем стал широко применяться для обозначения покупательной способности мировой бюрократии.

Суверенные фонды неоднородны в отличие от центральных банков или государственных пенсионных фондов. Хотя они и имеют ряд общих интересных и уникальных признаков. Это делает их особыми и потенциально ценными инструментами для достижения определённых макроэкономических целей

источник: MiddleAsianNews

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