Граждане Монголии и Колумбии могут путешествовать без виз для краткосрочных визитов

CentralAsia (MNG) -

Четвертая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Республики Колумбия состоялась в Боготе, столице Колумбии, 18 декабря 2024 года.

На встрече стороны обменялись информацией о политической, социальной и экономической ситуации в двух странах и подтвердили взаимную приверженность укреплению и углублению прогресса, достигнутого в последние годы в монголо-колумбийских отношениях.

Стороны договорились развивать двусторонние отношения в сфере торговли, экономики, туризма, образования и культуры. Колумбийская сторона пригласила Монголию принять участие в программах и проектах, реализуемых правительством Колумбии в рамках «Меморандума о взаимопонимании между правительством Монголии и правительством Республики Колумбия о техническом сотрудничестве», подписанного в 2023 году. Для расширения двусторонних деловых связей и поддержки туризма стороны подчеркнули необходимость взаимного назначения почетных консулов ​​в ближайшем будущем.

Стороны договорились продолжать оказывать друг другу поддержку в рамках многостороннего сотрудничества и активно взаимодействовать в рамках Организации Объединенных Наций и многосторонних механизмов, включая Форум сотрудничества стран Восточной Азии и Латинской Америки.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Колумбия Золжаргал Сэсээр и заместитель министра иностранных дел Колумбии Хорхе Рохас подписали Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Колумбия об освобождении владельцев обычных паспортов от необходимости получения краткосрочных виз.

Кроме того, у Монголии есть взаимное соглашение об отмене виз, которое позволяет ее гражданам путешествовать без виз в ряд стран Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Барбадос, Доминиканскую Республику, Колумбию, Кубу, Парагвай, Перу, Чили, Уругвай и Эквадор.

источник: MiddleAsianNews

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