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Посол Монголии вручил верительную грамоту заместителю министра МИД Колумбии

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Колумбии Золжаргал Сэсээр вручил копию своей верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Колумбии Хорхе Рохасу 18 декабря.

Недавно назначенный посол Золжаргал Сэсээр передал приветствия министра иностранных дел Монголии, г-жи Батцэцэг Батмөнх заместителю министра иностранных дел Колумбии Хорхе Рохасу и выразил свою приверженность активной работе по развитию отношений и сотрудничества между Монголией и Колумбией во всех аспектах.

Заместитель министра Хорхе Рохас поздравил посла с официальным вступлением в должность и подтвердил, что Министерство иностранных дел Колумбии будет оказывать всестороннюю поддержку и работать вместе для расширения и развития двусторонних отношений в области сельского хозяйства, культуры, спорта и окружающей среды.

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