В Минприроды РФ предложили отапливать микрорайон Улан-Батора российскими брикетами

CentralAsia (MNG) - Власти РФ работают над «пилотным» проектом по отоплению одного из юрточных микрорайонов Улан-Батора и одного из аймачных центров зимой 2024-2025 годов российскими древесными топливными брикетами. Об этом заявил глава Минприроды, председатель российской части Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Александр Козлов.

«Мы готовы предложить поставлять российские древесные топливные брикеты для отопления Улан-Батора. Это экологический вид топлива. Это позволит улучшить экологическую поверхность в городе. Мы в данном случае будем вашими надежными партнерами», — сказал министр.

Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос по реализации пилотного проекта в одном из юрточных микрорайонов Улан-Батора и одного из аймачных центров в 2024-2025 году.

Министр отметил, что Россия готова поставлять до 150 тысяч тонн брикетов.

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