Программа GGGI в Монголии организовала тренинг по изменению климата для местных журналистов

CentralAsia (MNG) -

Программа Глобального института зеленого роста (GGGI) в Монголии провела комплексное обучение по изменению климата для местных журналистов, направленное на повышение их вовлеченности в борьбу с изменением климата, снижение риска бедствий и усилия по адаптации. Это первая сессия из серии тренингов, направленных на подготовку журналистов к COP-17 по опустыниванию 2026 года, которую примет Монголия.

Обучение было организовано совместно с Министерством окружающей среды и изменения климата (MОСИК) и Главным управлением по чрезвычайным ситуациями (ГУЧС). В сессии приняли участие 27 журналистов из ведущих и региональных СМИ, включая MNB, Daily News, TV9, а также пресс-секретари из MОСИК, ГУЧС и Офиса президента.

Мероприятие официально открыли г-жа Одонтуяа Салдан, министр окружающей среды и изменения климата, и г-н Матье Ле Блан, представитель GGGI в Монголии.

«Недавно я вернулась с COP-16 в Эр-Рияде, где мировые лидеры обсуждали неотложные кризисы деградации земель, засухи и опустынивания. Проведение COP-17 в 2026 году станет для Монголии значимым и сложным событием. В Эр-Рияде стало ясно, насколько важны журналисты для распространения точной информации среди общественности и обмена ценными знаниями с участниками. Развитие потенциала журналистов в области изменения климата имеет жизненно важное значение для повышения осведомленности и просвещения общественности по этим насущным вопросам», — сказала г-жа Одонтуяа Салдан, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата.

Программа Глобального института зеленого роста (GGGI) в Монголии провела комплексное обучение по изменению климата для местных журналистов, направленное на повышение их вовлеченности в борьбу с изменением климата, снижение риска бедствий и усилия по адаптации. Это первая сессия из серии тренингов, направленных на подготовку журналистов к COP-17 по опустыниванию 2026 года, которую примет Монголия.

Обучение было организовано совместно с Министерством окружающей среды и изменения климата (MОСИК) и Главным управлением по чрезвычайным ситуациями (ГУЧС). В сессии приняли участие 27 журналистов из ведущих и региональных СМИ, включая MNB, Daily News, TV9, а также пресс-секретари из MОСИК, ГУЧС и Офиса президента.

Мероприятие официально открыли г-жа Одонтуяа Салдан, министр окружающей среды и изменения климата, и г-н Матье Ле Блан, представитель GGGI в Монголии.

«Недавно я вернулась с COP-16 в Эр-Рияде, где мировые лидеры обсуждали неотложные кризисы деградации земель, засухи и опустынивания. Проведение COP-17 в 2026 году станет для Монголии значимым и сложным событием. В Эр-Рияде стало ясно, насколько важны журналисты для распространения точной информации среди общественности и обмена ценными знаниями с участниками. Развитие потенциала журналистов в области изменения климата имеет жизненно важное значение для повышения осведомленности и просвещения общественности по этим насущным вопросам», — сказала г-жа Одонтуяа Салдан, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата.

источник: MiddleAsianNews

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