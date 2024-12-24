С 1 января граждане будут платить ₮1000 за проезд в автобусе

CentralAsia (MNG) - Городской совет Улан-Батора принял в феврале резолюцию, вводящую изменения в тарифы на общественный транспорт. С 1 января 2025 года граждане будут платить 1000 тугриков ($0.29) за поездку на автобусе до четырех раз без ограничения по времени.

«В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте пересматривалась в 2014 году, когда она была установлена ​​на уровне 500 тугриков. Через 10 лет стоимость проезда будет скорректирована до 1000 тугриков, начиная с 2025 года. Будут действовать два типа платежных систем: система смарт-карт Улан-Батора и устройства, которые принимают карты всех коммерческих банков.

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Согласно исследованию 2021 года, фактическая стоимость перевозки одного пассажира была рассчитана в размере 1300 тугриков. Это решение направлено на сокращение разрыва между фактической стоимостью и дефицитом общественного транспорта. Ранее пассажиры могли бесплатно пересаживаться с одного автобуса на другой в течение 30 минут. Согласно новой политике, пассажиры, использующие назначенную транспортную карту, будут платить 1000 тугриков за свою первую поездку в день и смогут бесплатно ездить до четырех раз с 6:00 до 23:00. Однако эта льгота не будет распространяться на платежи, произведенные с помощью коммерческих банковских карт», — сказала чиновница городского совета.

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