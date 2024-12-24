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Духовное управление мусульман России отозвало фетву, разрешающую религиозное многоженство
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

CentralAsia (CA) -  Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России отзывает фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешала мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с реакцией Генпрокуратуры и российской общественности.

«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — пишет Аляутдинов.

  • О принятии фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ» сообщил 19 декабря муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Условием для вступления мусульман сразу в несколько религиозных браков он назвал «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».
  • 23 декабря Генпрокуратура РФ внесла представление об устранении нарушения закона Духовному управлению мусульман России из-за фетвы. В ведомстве заявили, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В прокуратуре напомнили, что статья 14 Семейного кодекса РФ не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.
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