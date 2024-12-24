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Израиль впервые признал причастность к убийству главы политбюро ХАМАС Хании
Исмаил Хании
Исмаил Хании
Предыстория: В Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые признал причастность страны к убийству лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Заявление он сделал в интервью газете The Times of Israel.

Исраэль Кац сообщил, что Израиль продолжит наносить удары по инфраструктуре хуситов. «Мы <...> обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, (его преемником Яхьей) Синваром и (генсеком ливанского движения «Хезболла» Хасаном) Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане»,— пообещал глава военного ведомства.

Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля. В Иран он прибыл на инаугурацию нового президента страны. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает в убийстве Израиль. Там свою причастность не подтверждали и не отрицали. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровое наказание» за гибель главы политбюро ХАМАС.

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