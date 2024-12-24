Шавкат Мирзиёев примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина 25-26 декабря посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

В повестку дня саммитов включены актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках упомянутых многосторонних объединений.

Сообщается также, что будут подведены основные итоги совместной работы и состоится обмен мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в следующем году.