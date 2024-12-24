IRIS-T, Patriot и Leopard. Германия объявила о новом пакете помощи Украине
- Азия и мир, общество
- 12:08, 24 декабря 2024
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IRIS-T
CentralAsia (CA) - Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли две системы ПВО IRIS-T (среднего и ближнего радиуса) и две пусковые установки Patriot.
Также в новый пакет военной помощи ФРГ вошли:
- 15 танков Leopard 1 A5,
- две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами,
- 30 броневиков MRAP,
- самоходная гаубица PzH 2000,
- 12 броневиков с системами кинетической обороны,
- два радара TRML-4D,
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde,
- 52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.
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