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IRIS-T, Patriot и Leopard. Германия объявила о новом пакете помощи Украине
IRIS-T
IRIS-T

CentralAsia (CA) -  Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли две системы ПВО IRIS-T (среднего и ближнего радиуса) и две пусковые установки Patriot.

Также в новый пакет военной помощи ФРГ вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5,
  • две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами,
  • 30 броневиков MRAP,
  • самоходная гаубица PzH 2000,
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны,
  • два радара TRML-4D,
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde,
  • 52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.
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