IRIS-T, Patriot и Leopard. Германия объявила о новом пакете помощи Украине

IRIS-T

CentralAsia (CA) - Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли две системы ПВО IRIS-T (среднего и ближнего радиуса) и две пусковые установки Patriot.

Также в новый пакет военной помощи ФРГ вошли:

15 танков Leopard 1 A5,

две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами,

30 броневиков MRAP,

самоходная гаубица PzH 2000,

12 броневиков с системами кинетической обороны,

два радара TRML-4D,

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde,

52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.