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Детей мигрантов в России начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года

CentralAsia (CA) -  Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования детей мигрантов на знание русского языка, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Само тестирование планируют начать с 1 апреля 2025 года.

Он уточнил, что ведомство готовит критерии оценки, и уже понятно, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. «Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».

Подробности критериев он не привел. Чернышенко добавил, что ежегодно в российские школы идут около 155 тыс. детей мигрантов.

11 декабря Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Инициатором выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. Володин говорил, что, по результатам выборочной проверки, 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. В президентском совете выступили против закона, сочтя, что он «усилит риск межнациональной розни и конфликтов».

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