Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва

CentralAsia (CA) - Российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщают Maritime Exexutive, El Español и La Verdad.

Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 человек удалось спасти службе спасения морских судов, их доставили в испанский город Картахена.

Накануне, когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса и начало крениться, сообщают издания.

Капитан Ursa Major сообщил, что на судне перевозили контейнеры, которые в момент крушения были пусты. Судно вышло из порта Санкт-Петербурга 11 декабря и следовало во Владивосток, куда собиралось прибыть 22 января.

Однако за четыре дня до затопления пресс-служба «Оборонлогистики» рассказала об отправке Ursa Major на Дальний Восток с «большим проектным грузом в рамках реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути». На судно погрузили портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.

Ursa Major — универсальный сухогруз, он находился в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика», это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т.