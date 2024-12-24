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В Турции при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек

CentralAsia (CA) -  На заводе по производству взрывчатки в городе Балыкесир на западе Турции произошел взрыв. В результате погибли 12 человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор Исмаил Устаоглу, передает Sondakika.

По словам Исмаила Устаоглу, риска нового взрыва нет. Что могло послужить причиной ЧП, пока не установлено. Вероятность диверсии властями не рассматривается.

Anadolu уточняет, что взрыв случился в цехе по производству капсул. После взрыва возник пожар, сообщает канал CNN Turk. На место инцидента в регион направлено 112 бригад скорой помощи и пожарных.

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