На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Сегодня, 24 декабря произошла вспышка на Солнце среднего класса, которая приведет к возникновению сильной магнитной бури, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам, последствия этого космического явления достигнут Земли ко второй половине дня 25 декабря и станут причиной магнитной бури среднего уровня. По предварительным оценкам, она может продлиться около 8–10 часов.

«Период относительно низкой активности Солнца, а вспышек максимального класса Х на нем не было уже 15 дней, похоже подходит к своему завершению», – добавил Леус.

Явление вспышек, которые характеризуются средней величиной, происходит довольно редко. Люди, проживающие в высоких широтах, смогут увидеть яркое северное сияние.