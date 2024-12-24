Власти США депортировали на родину 572 узбекистанцев за девять месяцев

CentralAsia (UZ) - Иммиграционная и таможенная служба США депортировала из страны 572 гражданина Узбекистана за январь-сентябрь этого года, следует из отчёта американского ведомства.

Это в 6,5 раза превышает показатель за январь-сентябрь 2023 года, когда на родину было выслано 88 узбекистанцев. Для сравнения: за этот же период 2022 года было депортировано 55 граждан Узбекистана, 2021 года — 21, 2020 года — 49, 2019 года — 45 граждан.

В целом США выслали из страны около 271,5 тысячи иностранных граждан, что в 1,9 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. Эти данные свидетельствуют об ужесточении миграционной политики США.

На рост количества депортаций повлияли несколько факторов, которые привели к увеличению количества одобренных рейсов для депортации. В их числе — сниженные требования к уведомлениям о пассажирских списках и возможность выполнять чартерные рейсы по выходным дням.

В частности, «интенсивные дипломатические усилия» американских ведомств привели к увеличению количества чартерных рейсов в Восточном полушарии. В их числе был первый крупный чартерный рейс для депортации в Китай с 2018 года, а также рейсы в Албанию, Анголу, Египет, Грузию, Гану, Гвинею, Индию, Мавританию, Румынию, Сенегал, Таджикистан и Узбекистан.

Узбекистан опережает Россию, страны Центральной Азии и ряд других государств по числу депортированных:

Россия — 464;

Афганистан — 132;

Таджикистан — 77;

Кыргызстан — 69;

Украина — 53;

Армения — 27;

Казахстан — 23;

Азербайджан — 13;

Туркменистан — 5.

Лидирующими странами по числу депортированных остаются Мексика (87 298), Гватемала (66 435), Гондурас (45 923), Сальвадор (15 284), Колумбия (14268) и Эквадор (12 921), куда были высланы десятки тысяч мигрантов.

В октябре 2023 года американская Служба таможенного и пограничного контроля сообщала, что свыше 13,6 тысячи граждан Узбекистана были задержаны при попытке попасть в США через Мексику. В ноябре в США заявили, что перестанут впускать в страну граждан Узбекистана, пытающихся въехать через Мексику. Вместо этого их начали содержать под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

В декабре прошлого года почти 120 узбекистанцев, пытавшихся незаконно въехать в США, были возвращены обратно на родину. Боль